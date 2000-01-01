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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
185Вырыпаевка, с. вл.при р. Свияге.850113408431Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Вырыпаевка40Елиз. Ник. Пазухина74—16
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
32. Вырыпаевка, село бывшее владельческое, при реке Свияге, дворов 145, жителей 867, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
297Вырыпаевка, село, при р. Свияге; н. р.88253620660
310Хутор И. И. Зуморина, при с. Вырыпаевке8½8½111
311Хутор И. Ф. Ракова, при с. Вырыпаевке8½8½122