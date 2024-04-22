село Плачинда, село Плачинда, Одеська область (на 2018) — Familio

Плачинда

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Иозефсдорская волость
235. Иозефсдорф, селение, жителей 298, волостное правление (уездный город [..] в.), молитвенный дом. В 10 верстах — молитвенный дом.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Иозефедорфская волость
село Иозефедорф

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17552Плачиндаселор-н Тарутинськийсільрада Новотарутинська
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