станица Есауловская, Есауловская станица, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Есауловская

Есауловская станица, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
750Есауловская, станица казачья.при оз. Рыбном.38385873891Церковь православная 1. Православный молитвенн. дом. Ярмарка 2.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Есауловская станица
станица Есауловская2341499534225659439995719396сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Есауловская станица
1389Есауловская станица, при реке Аксенце и оз. Рыбном468157713611371Ст. пр., засед., земск. приемн. покой, 2 церкви, 3 школа, мук. мел., почт. отд.40532

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