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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2160Лукьяновка (Сабурова), д. вл.при р. Оскольце.1311103611560Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
945. Лукьяновка (Сабурова), деревня бывшая владельческая, при речке Оскольце, дворов 180, жителей 1359, волостное правление (уездный город в 12 верстах), школа, 2 лавки, Показать все
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Лукьяновна дер.12790787Земского начальника: 3. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 9.