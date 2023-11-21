деревня Рыжичи, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Рыжичи

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
8Дер. Рыжичи Большой дор. ручьеАленовичск. с. о. 2797104Озерицкого пр. 8245
11Заст. РыжичиБольшой дор. руч. Кривоммещ. А. Д. Коноплевой, кат. 111Старотолочинского р.-кат. 8346

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Озерецкий сельсовет
д Рыжичи48

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Рыжичи35

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