деревня Никольское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никольское

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению сборщика податей А. И. Липина, Тотемского уезда, Шуйской волости, деревни Никольской о зачислении переплаченной суммы в недоимки за будущий год. 1897–189 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Шейбухтской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9121Никольское, д. каз.при колодцах.148½98½164545

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
8886НикольскоеСтепановское.Дмитриевскийбывшие государственные14616287056

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Никольское3848214деревняРусские296864132

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Шейбухтский сельсовет
Никольское 7626деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 90 км. Летнее: 96 км.2929

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247923Никольскоедеревня59°16'с.ш.40°57'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424258д Никольскоедеревня

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