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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ворокомщина, ф. (Базаревского), жит. 12 (9 м. 3 ж.), дес. 184, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.
Рачуны, ф. (Славинского), р. Кернова, жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 124, у. гор. 25 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.
Рачуны, д., оз. Рыжее, жит. 58 (30 м. 28 ж.), дес. 84, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 10 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Малые Рачуны42
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Малые Рачуны23