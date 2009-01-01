Населенное место

Ворокомщина, ф. (Базаревского), жит. 12 (9 м. 3 ж.), дес. 184, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.

Рачуны, ф. (Славинского), р. Кернова, жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 124, у. гор. 25 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 11 в.