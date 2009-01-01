деревня Березовец, Кореличский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Березовец

Кореличский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Новогруцкий уезд
Березовец9Кн. Витгенштейн209668692

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Еремичская волость
496. Березовец, село бывшее государственное и владельческое, при реке Сервечи, дворов 52, жителей 394, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Еремичская волость
Березовец, село68812041152814

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Кореличский район, Турецкий сельсовет
д Березовец78

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Кореличский район, Турецкий сельсовет
д. Березовец71

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