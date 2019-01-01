хутор Дамбьи, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Дамбьи

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
199ДамбедеревняМайлюкс, ручейКрейцбургского, лютеранскогоТрентельбергскому сельскому обществу1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts
Dambjiagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=50010

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