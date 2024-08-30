деревня Збураж, Малоритский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Збураж

Малоритский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Малоритская волость
124. Збураж, село бывшее владельческое, дворов 74, жителей 750, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Малорытская волость
ЗбуражИмение39126410Малорыта
ЗбуражСело139812607Малорыта

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Малоритский район, Малоритский сельсовет
д Збураж531

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Малоритский район, Олтушский сельсовет
д. Збураж341

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