деревня Ивашково, деревня Ивашково, Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Ивашково

Елизаровская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о выделе к одному месту укрепленной надельной земли крестьянке Елизаровской волости деревни Ивашково, О. Ф. Федосеевой. 1911–1912 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3771Ивашково, д. каз.при рч. Тошме.232362227

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Елизаровская волость
4373Ивашково деревня449135256
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