агрогородок Лобановка, Чериковский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лобановка

Чериковский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Лобановская волость
589. Лобановка, село бывшее владельческое, при реке Каменке, дворов 102, жителей 656, волостное правление, церковь православная, школа. В 7 верстах — усадьба Турье (Софий Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Лобановская волость
село Лобановка138114017248953624343770615

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Лобановская волость
1Село Лобановка, в нем Лобановское волостное правл. трактереч. КаменкеЛобановск. с. об. церковн. земли183 3515 2563 4Лобановского пр. 7312

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чериковский район, Сормовский сельсовет
д Лобановка288

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чериковский район, Сормовский сельсовет
аг. Лобановка150

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