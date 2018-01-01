посёлок Кустовецкое, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кустовецкое

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Малокутыщанская волость
502. Кустовецкая Слобода, село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 494, церковь православная, школа, питейный двор

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2420Кустовецькеселищер-н Хмільницькийсільрада Кустовецька

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