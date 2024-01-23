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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2573Розенфельд (Коноплева), кол. нем.при р. Большом Куяльнике.75295088103
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
695. Розенфельд (Коноплев), колония немцев, при речке Большом Куяльныке, дворов 33, жителей 227, волостное правление (уездный город 75 в ), лютеранская церковь, школа, зе Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
немецкая колония Коноплево (б. Розенфельд) (сельское общество)74162196358
хутор Любовтаевский13335588