колония Розенфельд, колония Розенфельд, Евгеньевская волость, Тираспольский уезд (на 1916) — Familio

Розенфельд

Евгеньевская волость, Тираспольский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2573Розенфельд (Коноплева), кол. нем.при р. Большом Куяльнике.75295088103

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Розенфельдская волость
695. Розенфельд (Коноплев), колония немцев, при речке Большом Куяльныке, дворов 33, жителей 227, волостное правление (уездный город 75 в ), лютеранская церковь, школа, зе Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Евгеньевская волость
немецкая колония Коноплево (б. Розенфельд) (сельское общество)74162196358
хутор Любовтаевский13335588
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