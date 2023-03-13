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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
364Мезина, д. каз. и вл.при ручье Мезине.1818134951
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Лунино Мезино, Мещерина тож (деревня)13Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Мезино, Мещериново, Лунино тож (деревня)13Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
1626100Мезенское I об-во (Лунино)деревняМалосотниковскийрк. МезенкаВсего: 25. Крестьянского типа: 25.716914018.48.52Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 13,9 км.п. а. Лошаково: 8,5 км.—
1627101Мезенское II об-во (Мещерино)деревняМалосотниковскийрк. МезенкаВсего: 12. Крестьянского типа: 12.30356518.48.52Нарышкино, М.-Б.-Б. ж. д. : 16 км.п. а. Лошаково: 8,5 км.—