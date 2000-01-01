деревня Угрюмово, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Угрюмово

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Шухтовской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
589Угрюмово, д. вл.при рч. Пучке.341292228

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Кубенская волость
11494УгрюмовоМартьяновск.Спасский-Шухтовобывшие помещичьи4010111724

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Угрюмово1347354деревняРусские11182644

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Шуйский сельсовет
Угрюмово 3623деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.1111

Мы используем куки для улучшения работы сайта.