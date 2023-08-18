деревня Лаплино, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лаплино

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Глубокская волость
Лаплино 1-е, д., жит. 159 (81 м. 78 ж.), дес. 220, у. гор. 76 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Глубокое 11 в.
Лаплино, 2-е, д., жит. 102 (55 м. 47 ж.), дес. 117, у. гор. 74 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Глубокое 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
д Лаплино71

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Порплищенский сельсовет
д. Лаплино51

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