деревня Поддубки, деревня Поддубки, Ериловская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Поддубки

Ериловская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Поддубка Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 653.
Дело о передаче в казну имения по дер. Поддубка Пошехонской волости Пошехонского уезда помещика капитана Дмитрия Константиновича Зацепина. 1862–1863 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4426Поддубка, д. вл.при рч. Печегде.53582634

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ериловская волость
д. ПоддубкиV. Пеньковское общество39548волость 12, IX—3Артюковский приход
Пошехонский уезд, Пошехонская волость
д. ПоддубкиIX. Общество № 9смотри № 54 [Ериловской волости]
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