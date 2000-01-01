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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Поддубка Ериловской волости Пошехонского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 653.
Дело о передаче в казну имения по дер. Поддубка Пошехонской волости Пошехонского уезда помещика капитана Дмитрия Константиновича Зацепина. 1862–1863 гг. // Гос. архив Яро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4426Поддубка, д. вл.при рч. Печегде.53582634
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПоддубкиV. Пеньковское общество39548волость 12, IX—3Артюковский приход
д. ПоддубкиIX. Общество № 9смотри № 54 [Ериловской волости]