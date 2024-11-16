посёлок Фоминский, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Фоминский

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
3866АльшанскийпоселокАльшанскийрк. ОкаВсего: 15. Крестьянского типа: 15.30467610.74.31.5Саханка, М.-Б.-Б. ж. д. : 11,8 км.п. а. Лаврово: 4,3 км.
481101ФоминскийпоселокАльшанскийрк. ОкаВсего: 14. Крестьянского типа: 14.42519311.74.31.5Саханка, М.-Б.-Б. ж. д. : 7,7 км.п. а. Лаврово: 4,3 км.

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