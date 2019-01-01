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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Кадниковского уезда Замошской вол. д. Братской о недозволении крестьянину той же деревни Кошкину выкупа земли в д. Братской по средствам единоврем Показать все
Дело о заключении под стражу десятского Сиверова деревни Братское Замошской волости Кадниковского уезда и сельского старосту Седунова Козарновского общества Замошской вол Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Братской Замошской волости Кадниковского уезда А. А. Кошелевой в размере 88 рублей за один надел земли. 1893 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Замошской церкви. Список архивных дел по пр Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4620Братское, д. вл.при колодцах.1226112336
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
64БратскоеКазариновПокровскийЗнамеровск.205112026
7—БратскоеБыковскоеПокровскийсвободные хлебопашцы——225
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Братское51210деревняРусские18274774
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Братское 4380деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 76 км. Летнее: —.1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245849Братскоедеревня59°28'с.ш.40°35'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638104118д Братскоедеревня