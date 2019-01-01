деревня Братское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Братское

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Кадниковского уезда Замошской вол. д. Братской о недозволении крестьянину той же деревни Кошкину выкупа земли в д. Братской по средствам единоврем Показать все
Дело о заключении под стражу десятского Сиверова деревни Братское Замошской волости Кадниковского уезда и сельского старосту Седунова Козарновского общества Замошской вол Показать все
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина дер. Братской Замошской волости Кадниковского уезда А. А. Кошелевой в размере 88 рублей за один надел земли. 1893 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Замошской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4620Братское, д. вл.при колодцах.1226112336

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Замошская волост
64БратскоеКазариновПокровскийЗнамеровск.205112026
7БратскоеБыковскоеПокровскийсвободные хлебопашцы225

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кадниковская волость
Братское51210деревняРусские18274774

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Подольный сельсовет
Братское 4380деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 76 км. Летнее: —.1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245849Братскоедеревня59°28'с.ш.40°35'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104118д Братскоедеревня

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