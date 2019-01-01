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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9006Бычина нижняя (с выс. Гилевым), дер.при рч. Язве и колодцах.81½86½35108114Часовня православная 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1753. Бычина Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Язве, дворов 22, жителей 176, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
22) дер. Нижняя Бычина, на р. Язьве, земск. станц., шк. грам., распл.Бычинское общество3595100Бывшие государственныеПравославныеРусские7311
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
721844Нижняя Бычинадеревня60°08'00"57°17'00"P-40-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57626413121д Нижняя Бычинадеревня