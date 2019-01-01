деревня Нижняя Бычина, деревня Нижняя Бычина, Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижняя Бычина

Красновишерский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
9006Бычина нижняя (с выс. Гилевым), дер.при рч. Язве и колодцах.81½86½35108114Часовня православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
1753. Бычина Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Язве, дворов 22, жителей 176, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
22) дер. Нижняя Бычина, на р. Язьве, земск. станц., шк. грам., распл.Бычинское общество3595100Бывшие государственныеПравославныеРусские7311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Красновишерский район
721844Нижняя Бычинадеревня60°08'00"57°17'00"P-40-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Красновишерский муниципальный район, Верх-Язьвинское сельское поселение
57626413121д Нижняя Бычинадеревня
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