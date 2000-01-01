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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1074Николаевское (Старые Бортсуманы), с. вл.при рч. Ялме.251790367388Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
694. Ст. Бортсурманы (Николаевское), село бывшее владельческое, при речке Ялме, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 10 ветряных Показать все
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
232Бортсурманы, село, при рч. Ялме; н. р.30024217642589
243г. Пазухина30024—145
244г. Шипилова30024—171
245г. Литвинова30025—105
246Усадьба г. Геркен, при дер. Рыхловке29630—35
247Усадьба г. Ульяновой, при дер. Саранке 29432—62
248Усадьба Шипиловой, при дер. Ялме30024—197
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Бортсурманы село58Бортсурман. 1472Бортсурман.—2338140
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15646Бортсурманысело55°44'45°52'N-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22645412101с Бортсурманысело