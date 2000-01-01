село Бортсурманы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Бортсурманы

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1074Николаевское (Старые Бортсуманы), с. вл.при рч. Ялме.251790367388Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Бортсурманская волость
694. Ст. Бортсурманы (Николаевское), село бывшее владельческое, при речке Ялме, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 10 ветряных Показать все

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Бортсурманская волость
232Бортсурманы, село, при рч. Ялме; н. р.30024217642589
243г. Пазухина30024145
244г. Шипилова30024171
245г. Литвинова30025105
246Усадьба г. Геркен, при дер. Рыхловке2963035
247Усадьба г. Ульяновой, при дер. Саранке 2943262
248Усадьба Шипиловой, при дер. Ялме30024197

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Курмышская волость
Бортсурманы село58Бортсурман. 1472Бортсурман.2338140

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
15646Бортсурманысело55°44'45°52'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Бортсурманский сельсовет
22645412101с Бортсурманысело

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