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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2594Михалково (Высотское), сц. вл.при рч. Хупте.341055249254
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Д. Михалкова20Кн. Викт. Вас. Волконский1491035
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
968. Михалково (Высоцкая), деревня бывшая владельческая, при речке Хупте, дворов 74, жителей 627
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Михалково деревня5819при р. Хупте111413368781—331½Спасско-Заборов. гаиВетр. мельн., 2 просор., кузн., 2 мелоч. лавки
Княгини Белосельской-Белозерской при д. Михалковой вл. усад.5849при р. Хупте1224—331½Спасско-Заборов. гаи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1485Михалководеревня53°34'с.ш.40°30'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620460166д Михалководеревня