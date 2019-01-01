село Высокие Поляны, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Высокие Поляны

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
723Высокия Поляны, с. вл.при рч. Муре.292187795784Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
Высокия Поляны3Крашенинниковы21347
С. Высокия Поляны77Кн. Ив. и Мих. Несвижские120421
С. Высокия Поляны80Крашенинников21347

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Высокополянская волость
301. В. Поляны, село бывшее владельческое, при речке Мурке, дворов 262, жителей 1625, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церковь православная кожев. з., си Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Высокополянская волость
село Высокие-Поляны«Толстиковское» поч.-телег. отделение296

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
438Высокие Полянысело54°44'с.ш.41°46'в.д.N-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Ермо-Николаевское сельское поселение
61623420106с Высокие Полянысело

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