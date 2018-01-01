деревня Перетенка I, Окуловский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Перетенка I

Окуловский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Сц. Топорок с 6 дер. Д. Перетенка, Тереблево, Горушка, Борка, Старое и Верешено21Екат. Влад. Содзянская251673

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Заозерская волость
645. Перетенко, село бывшее владельческое, при реке Перетне, дворов 29, жителей 86, 2 церкви православных, школа

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
216Перетенка (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Перетенского511011201392596620земледелиевоз. др., отх. зар.река Перетна.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
315297Перетенка Iдеревня58°30'00"33°28'00"O-36-055

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