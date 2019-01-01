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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1707Ивановка, д. вл.при р. Сурене.302793305277Завод конный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
604. Ивановка, деревня бывшая владельческая, при речке Ближн. Сурене, дворов 85, жителей 705
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Ивановка господ Степановых«Козловская» п.-т. контора3535
деревня Ивановка господ Давыдовых«Козловская» п.-т. контора3535
деревня Ивановка господ Кожиных«Козловская» п.-т. кон.3535
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64337Ивановкасело52°44'40°56'N-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68620430121с Ивановкасело