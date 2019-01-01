станция Жулидово, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Жулидово

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Новотроицкая волость
Х. куп. И. П. Жулидова 5582Пруд304153102121154
Раз. "Жулидово"5598Колод.31415512015197

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
52867Жулидовопос.ж.-д.ст.51°19'с.ш.48°05'в.д.M-39-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Новокраснянское сельское поселение
63617452106ст Жулидовостанция

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