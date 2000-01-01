село Великополье, Городищенская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Великополье

Городищенская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11968Великополье, с. вл.при р. Угре.601730161201Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Городищенская волость
573. Великополье, село бывшее владельческое, при реке Угре, дворов 38, жителей 276, 2 церкви православных, богадельня, лавка, 4 ярмарки

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Городищенская волость
125ВеликопольеСело57141Церковь, земская школа, ярмарки: 9 мая и 15 августа, водяная мельница, казенная винная лавка, мануфактурная лавка, бакалейная лавка.

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