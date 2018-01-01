село Каменоватка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Каменоватка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Елисаветовская (2-я) волость
488. Каменоватка, поселок бывший государственный, при балке Каменоватой, дворов 99, жителей 564

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4661Кам'януваткаселор-н Синельниківськийсільрада Кислянська

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