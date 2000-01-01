деревня Евсюнинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Евсюнинская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Морозовской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Морозовской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2110Евсютинское (Лапино), д. удел.при р. Пежме.4227154770

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вельский уезд, Морозовская волость
деревня Евсюнинская3818710355851844197938237

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Морозовская волость
66Евсюнинское (Ланико)Морозовское.Покровскийбывшие удельные470,3277686

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Морозовская волость
Евсюнинская58018деревняРусские4286120206

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
33372Евсюнинскаядеревня60°48'с.ш.41°40'в.д.P-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Морозовское сельское поселение
19616424121д Евсюнинскаядеревня

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