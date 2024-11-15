Населенное место

Снорки, з. жит. 18 (11 м. 7 ж.), дес. 40, у. гор. 55 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свила 4 в.

Снорки, д., жит. 17 (10 м. 7 ж.), дес. 9, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свила 3 в.