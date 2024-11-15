- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Снорки, з. жит. 18 (11 м. 7 ж.), дес. 40, у. гор. 55 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свила 4 в.
Снорки, д., жит. 17 (10 м. 7 ж.), дес. 9, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Свила 3 в.
Снорки, д., жит. 76 (37 м. 39 ж.), дес. 72,65, у. гор. 69 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Свила 3 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Снорки20
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Снорки18