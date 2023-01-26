деревня Брянцево, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Брянцево

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
2Дер. Бранцевопроселкеручье ХолостинкеБаранскому с. о. 42162161Зубревичск. пр. 8013
60Им. Бранцевопроселкеколодцедв. М. А. Гецевич, кат. 1105Оршанского р.-к. 8114
81Усадьба Бранцевопроселкеручье Холостинкедв. М. А. Гецевич, кат. 12Оршанского р.-к. 8013

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д Брянцево4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Устенский сельсовет
д. Брянцево27

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