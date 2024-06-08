село Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Рыбушкино

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1077Большая Рыбушкина, д. удел.при рч. Чембилейке.601821012401155Мечетей магометанских 4. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Чембилеевская волость
749. Б. Рыбушкина, деревня бывшая государственная, при речке Чембилейке, дворов 310, жителей 2847, 4 мечети, школа, почтовая станция, 12 ветряных мельниц

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Чембилеевская волость
446Большая Рыбушкина, дер., при рч. Чембилейке; н. т.2606066523001918

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Петряксинская волость
Рыбушкино-Бол. дер.364Б.-Рыбушк. 4501Болтинка1525200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
19604Большое Рыбушкиносело55°25'45°45'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Большерыбушкинский сельсовет
22636408101с Большое Рыбушкиносело

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