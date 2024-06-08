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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1077Большая Рыбушкина, д. удел.при рч. Чембилейке.601821012401155Мечетей магометанских 4. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
749. Б. Рыбушкина, деревня бывшая государственная, при речке Чембилейке, дворов 310, жителей 2847, 4 мечети, школа, почтовая станция, 12 ветряных мельниц
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
446Большая Рыбушкина, дер., при рч. Чембилейке; н. т.2606066523001918
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Рыбушкино-Бол. дер.364Б.-Рыбушк. 4501Болтинка—1525200
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19604Большое Рыбушкиносело55°25'45°45'N-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Большерыбушкинский сельсовет
22636408101с Большое Рыбушкиносело