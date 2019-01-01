станица Александровская, станица Александровская, Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Александровская

Майский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
799Александровская, кзч. ст.на прав. берегу р. Лескена, при впадении в Терек.172426399русскиеправославныеПравославная церковь. Школа для мальчиков.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Сунженский отдел, Александровская станица
станица Александровская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район
146788Александровскаястаница43°29'44°04'K-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Майский муниципальный район, Сельское поселение станица Александровская
83620411101ст-ца Александровскаястаница
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