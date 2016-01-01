посёлок городского типа Цандрыпш, Гагрский район (на 2016) — Familio

Цандрыпш

Гагрский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
Цандрыҧшь, განთიადი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Город Гагра
поселок городского типа Гантиади2203404555

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гагрский район
пгт. Цандрыпш404555

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