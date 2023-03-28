слобода Троицкая, слобода Троицкая, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892) — Familio

Троицкая

Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2329Троицкая, слоб. каз.при р. Осколе.13051290291Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Стрелецкая волость
977. Троицкая, слобода бывшая государственная, при реке Осколе, дворов 80, жителей 784, церковь православная, кожевенный завод

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старооскольский уезд, Стрелецкая волость
Троицкая сл.1411442Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 11.
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