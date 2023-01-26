село Адоевщина, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Адоевщина

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
251Одоевщина (Адуевщина, Ивановское, Шевырево), с. вл.при рч. Ергайне.9712218788794Церковь православная 1. Мельниц 4.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Адуевщина41Мар. Вас. Скибиневская208358
С. Адоевщина, Ивановское тож53— Петр. Шевырев1943651
С. Адоевщина, Ивановское тож53— Петр. Шевырев1943651
С. Адоевщина54Анна, Ник. и Мар. Шевыревы1111131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Карабулакская волость
35. Одоевщина (Шевыревка, Ивановское), село бывшее владельческое, при речке Ергайке, дворов 242, жителей 1595, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
44622Адоевщинасело52°17'с.ш.46°31'в.д.N-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Свободинское городское поселение
63606156136с Адоевщинасело

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