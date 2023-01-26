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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
251Одоевщина (Адуевщина, Ивановское, Шевырево), с. вл.при рч. Ергайне.9712218788794Церковь православная 1. Мельниц 4.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Адуевщина41Мар. Вас. Скибиневская208358
С. Адоевщина, Ивановское тож53— Петр. Шевырев1943651
С. Адоевщина, Ивановское тож53— Петр. Шевырев1943651
С. Адоевщина54Анна, Ник. и Мар. Шевыревы1111131
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
35. Одоевщина (Шевыревка, Ивановское), село бывшее владельческое, при речке Ергайке, дворов 242, жителей 1595, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44622Адоевщинасело52°17'с.ш.46°31'в.д.N-38-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63606156136с Адоевщинасело