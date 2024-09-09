агрогородок Моисеевка, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Моисеевка

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1889 г. Дела по определению чиншевых прав на земельные угодья. Жителей деревни Моисеевки, Слободо-Скрыгаловской волости, Мозырс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
Моисеевна, деревня454[...]143222

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д Моисеевка227

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
аг. Моисеевка191

Мы используем куки для улучшения работы сайта.