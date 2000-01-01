агрогородок Лоша, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Лоша

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Слободо-Пырышевская волость
343. Лоша, местечко бывшее владельческое, при реке Лоше, дворов 2, жителей 15, церковь православная, синагога

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Слободо-Пырашевская волость
Лоша, местечко27070160907

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Слободской сельсовет
аг. Лоша119

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