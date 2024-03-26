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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Гоголицыно Архангельской волости И. Михайлова. 1897 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по отношению Вологодской казенной палаты по поводу перечисления крестьянина дер. Гоголицино Архангельской волости Маркова в дер. Фефилово. 1899–1900 гг. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
159Гоголицыно, д. вл.при р. Бохтюге.412371527
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2415ГоголициноГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи452112223
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Гоголицино228966деревняРусские13333467
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Гоголицыно 3888деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.1213
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245324Гоголицынодеревня59°34'с.ш.39°56'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404136д Гоголицынодеревня