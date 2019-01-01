деревня Коротыгинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Коротыгинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вотчинской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
5276Коротыгинская, д. вл.при рч. Власовке.160102788104

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вотчинская волость
656. Коротыгинская, деревня бывшая владельческая, при клдц., дворов 40, жителей 224, 2 лвк

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Вотчинская волость
97КартыгинскаяСеменовск.Спасо-ПреображенскийЧелищевых49138132

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Вотчинский сельсовет
Коротыгинская (СС,ККОВ,колх.,1 торг. зав.,1 лесхоз.,мед. ф. п.,шк. I ст.) 28деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 171 км. Летнее: —.4872

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33570Коротыгинскаядеревня60°36'с.ш.40°34'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Явенгское сельское поселение
19618456216д Коротыгинскаядеревня

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