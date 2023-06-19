деревня Гущевка, деревня Гущевка, Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900) — Familio

Гущевка

Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Рацевская волость
Гущевка дер.
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