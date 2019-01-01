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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2664Осинцова, дер.при рч. Бобровке.4217176524555Канатная фабрика 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
676. Осинцева, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 240, жителей 1228, часовня, прлд., лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Осинцевское на р. Бобровке, прав. церк., церк.-прих. шк., библиотека попечит. о народ. трезв., вол. правл., распл.Осинцевское общество290704735Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские40—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89105Осинцевскоесело57°33'с.ш.62°29'в.д.O-41-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000581с Осинцевскоесело