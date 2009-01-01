Населенное место

Дригучи, им. (Корженевского), р. Двина, жит. 25 (11 м. 14 ж.), дес. 483, у. гор. 18 в., вол. пр. 17 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Дрисса 10 в.

Дригучи, ф. (Корженевского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 141, раз. см. пред.