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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
53Никольское, с. вл.при р. Павловке.101567173Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
71. Никольское, село бывшее государственное, дворов 14, жителей 93, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Никольское село6507при реке Павловке13503585161010ПодвязьеЦерк. дер., цер.-пр. шк. см.
Села Никольского погостъ6508—8715—1010Подвязье
Никольское Кузнецова влад. усадьба6509—437—1010Подвязье
Никольское Рогожиной влад. усадьба6510—325—1010Подвязье
Никольское Поляковой влад. усадьба6511—213—1010Подвязье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329517Никольскоесело54°33'с.ш.39°37'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634495106с Никольскоесело