сельцо Александровка, сельцо Александровка, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Александровка

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Бровченкова Поликарпа Арсентьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Науменкова Сергея Матвеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Покачалова Кондрата Игнатьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2219Александровка, сц. вл.при рч. Марке (Марках).404079328341

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Марковская волость
1014. Александровка (Лобановка), сельцо бывшее владельческое, дворов 96, жителей 794

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Марковская волость
Александровка (Лобановка)6443хуторАлександровского.108627
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