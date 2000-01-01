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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Бровченкова Поликарпа Арсентьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Науменкова Сергея Матвеевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества водяной мельницы жителя слободы Александровки Марковской волости Острогожского уезда Покачалова Кондрата Игнатьевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2219Александровка, сц. вл.при рч. Марке (Марках).404079328341
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1014. Александровка (Лобановка), сельцо бывшее владельческое, дворов 96, жителей 794
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Александровка (Лобановка)6443хуторАлександровского.108627