деревня Харитоново, деревня Харитоново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Харитоново

Шуйский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5505Харитоново, д. вл.при колодцах.141456215252

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Шуйский уезд
Деревни: Харитоново, Плехова с пустошами: Константиновой, Захариной и другими29Марья Алекс. Шиловская280172

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Семеновская волость
953. Харитова, деревня бывшая владельческая, дворов 70, жителей 451, волостное правление (уездный город в 14 верстах), школа, 3 овч. зав. В 4 верстах — церковь православн Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Семеновская волость
6960Харитоново деревня4238111614

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Семеновская волость
деревня Харитонова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Шуйский район
5310Харитоноводеревня56°48'41°35'O-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Шуйский муниципальный район, Остаповское сельское поселение
24633432241д Харитоноводеревня
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