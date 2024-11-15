при ррч. Ярославке и Вшивке.

при ррч. Ярославке и Вшивке.

3274 Задубровье, с. вл. при ррч. Ярославке и Вшивке. 23 5 138 554 702 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Задубровье село 8977 на тр. Спасск—Сапожок при р. р. Ярославке и Вшивке 207 639 648 1287 75 23 3 Крутицы Церк. дер., земск. шк. дер. см., кирп. зав., хлебоп.

Живилова и Шемякина куп. крахм. и паточ. з. 8982 при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д. — 3 3 6 75 23 3 Крутицы

Подлазовых купц. усадьба 8983 при с. Задубровье — 9 1 10 74 23 2 Крутицы

Кочукова мещ. ветр. мельница 8986 при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д. — 1 — 1 76 24 3 Крутицы