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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3274Задубровье, с. вл.при ррч. Ярославке и Вшивке.235138554702Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Задубровье59Ант. Ив. Торопчанинов343—85
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1291. Задубровье, село бывшее владельческое, при речке Ярославке, дворов 170, жителей 1230, церковь православная, школа, постоялый двор
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Задубровье село8977на тр. Спасск—Сапожок при р. р. Ярославке и Вшивке207639648128775233КрутицыЦерк. дер., земск. шк. дер. см., кирп. зав., хлебоп.
Живилова и Шемякина куп. крахм. и паточ. з.8982при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д.—33675233Крутицы
Подлазовых купц. усадьба8983при с. Задубровье—911074232Крутицы
Кочукова мещ. ветр. мельница8986при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д.—1—176243Крутицы
Кочуков мещан. ветр. мельница8987при с. Задубровье на тр. Спасск—Сапожокъ—1—176243Крутицы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2392Задубровьесело54°18'с.ш.40°42'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658430101с Задубровьесело