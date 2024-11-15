село Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Задубровье

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3274Задубровье, с. вл.при ррч. Ярославке и Вшивке.235138554702Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Задубровье59Ант. Ив. Торопчанинов34385

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Крутицкая волость
1291. Задубровье, село бывшее владельческое, при речке Ярославке, дворов 170, жителей 1230, церковь православная, школа, постоялый двор

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Крутицкая волость
Задубровье село8977на тр. Спасск—Сапожок при р. р. Ярославке и Вшивке207639648128775233КрутицыЦерк. дер., земск. шк. дер. см., кирп. зав., хлебоп.
Живилова и Шемякина куп. крахм. и паточ. з.8982при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д.33675233Крутицы
Подлазовых купц. усадьба8983при с. Задубровье911074232Крутицы
Кочукова мещ. ветр. мельница8986при с. Задубровье на л. М.-К. ж. д.1176243Крутицы
Кочуков мещан. ветр. мельница8987при с. Задубровье на тр. Спасск—Сапожокъ1176243Крутицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
2392Задубровьесело54°18'с.ш.40°42'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Задубровское сельское поселение
61658430101с Задубровьесело

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