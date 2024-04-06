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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1161Банное (Банновка), с. удел.при рч. Банновке.8025160796925Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
478. Банное, село бывшее удельное, при речке Банновке, дворов 340, жителей 2012, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, 2 Показать все