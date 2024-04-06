село Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Верхняя Банновка

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1161Банное (Банновка), с. удел.при рч. Банновке.8025160796925Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Банновская волость
478. Банное, село бывшее удельное, при речке Банновке, дворов 340, жителей 2012, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, школа, 3 лавки, 2 Показать все

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