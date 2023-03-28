хутор Рудька, хутор Рудька, Бельская волость, Зиньковский уезд (на 1900) — Familio

Рудька

Бельская волость, Зиньковский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1266Рудька, хут. казач.при колодцах.1822219294

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Бельская волость
29.0Рудька (Манжусова) хуторКаз. кр.1316531291221
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